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Dünyaca ünlü rapçi Drake'in malikanesi sular altında! 83 yıldır böylesi görülmedi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 13:13 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:14

Kanada'da rekor seviyedeki yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı. Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağış Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı.

Kanada'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

83 yıldır böylesi görülmedi: Dünyaca ünlü rapçi Drake'in malikanesi sular altında - 1. Resim

CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi.

Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle Toronto'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 

83 yıldır böylesi görülmedi: Dünyaca ünlü rapçi Drake'in malikanesi sular altında - 2. Resim

ARAÇLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Yaklaşık 167 bin kişinin elektriksiz kaldığı kentte, sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı. 

Yağışlar sonucu bir tren istasyonunun sular altında kaldığı görülürken, birçok evde de sel baskınları yaşandı. 

Yetkililer, araçlarında mahsur kalan en az 14 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

83 yıldır böylesi görülmedi: Dünyaca ünlü rapçi Drake'in malikanesi sular altında - 3. Resim

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. 

Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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