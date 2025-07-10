Dünyanın en küçük yanardağı: Adeta yer kabuğundaki küçük bir sivilce

Peru'da dünyanın en küçük yanardağı bulundu. Yer altından püsküren yaklaşık 60 santimetre olan bu yanardağ, yerel halk tarafından fark edildi.

Peru'nun güneyinde bulunan Cusco şehrinde dünyanın en küçük yanardağı keşfedildi. Küçük jeolojik oluşumdan gizemli maddelerin sızdığı fark edildi. Peru dağlarında yaşayan bir grup yerli, yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde kararmış bir tümsek olduğunu gördü. Adeta yer kabuğundaki küçük bir sivilceye benziyordu. Klasik volkanlar gibi sığ konik bir yapının zirvesinde ise krater bulunuyor.

MİNİ YANARDAĞA AKIN

Gizemli maddenin üstten ve yanlardan sızdığı, sert ve koyu renkli kılıf oluşturup katılaştığı görülüyor. Yapı sadece birkaç metrekarelik alana yayılıyor. Köylüler burayı 'dünyanın en küçük yanardağı' ilan ettiler. Mini yanardağın bulunduğu kasaba ertesi gün manşetlere çıktı ve merak edenler kasabaya akın etti. Uzmanlar, bölgeyi kordon altına aldılar.

VOLKANİK FAALİYET YOK

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Başkanı Hernando Tavera, aslında bir volkanik baca olmadığını, çamur volkanı olarak bilinen toprak, kil ve sudan oluşan küçük bir koni olduğunu söyledi. Toprağın alt katmanlarından çamur, su ve çözünmüş gazların çıktığı doğal bir yapı olduğunu söyledi. Magma ya da herhangi bir volkanik faaliyet olmadığı belirtildi.

ÇEVREYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Tavera konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür olaylar, metan, karbondioksit ve diğer gazların yüzeye çıkması ve yeraltı suyuyla karışmış kil tortularını taşımasıyla meydana gelir. Sonuç olarak, merkezinde bir delik bulunan bir höyük, kraterli bir koni ortaya çıkıyor ve bu da şekli nedeniyle 'volkan' olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Ancak kökeni, faaliyet türü ve yaydığı maddeler ülkenin güneyinde bulunan aktif yanardağlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.''

Tavera, volkanik bir risk oluşturmasa da, bunun çevreyi olumsuz etkileyebileceği ve yakınlardaki su kaynakları ile ekinlerin kirlenmesine yol açabileceği konusunda uyardı.