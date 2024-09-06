Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi
Filipinler'deki Luzon Adası'nda gece, gündüze döndü. Dünya'ya çarpması beklenen 1 metrelik asteroit atmosfere yanarak girdi. O anlara tanık olanlar, telefonlarına sarıldı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya'ya çarpmadan önce tespit ettiği 9. asteroit Filipinler'de ortaya çıktı. Dünya'ya çarpması beklenen asteroit Filipinler'in Luzon Adası'nda yanarak düşerken görüntülendi. O anlarda zifiri karanlık olan gökyüzü aydınlandı, gece adeta gündüze döndü.
DÜNYA'YA ZARAR VERMEDİ
Gözlemciler, atmosferde hızla ilerleyen parlamayı kayıt altına aldı. Bazı görüntülerde parlamanın yeşil renkte olduğu görüldü.
Uzmanlar, asteroitin 1 metre boyunda olduğunu, sıklıkla Dünya'ya çarpsalar da nadiren tespit edilebildiklerini söyledi.
Öte yandan 2024 RW1 asteroit adı verilen uzay kayasının atmosfere saniyede yaklaşık 11 mil, yani saatte yaklaşık 40 bin mil hızla girmesi bekleniyordu.
ZARARSIZ BİR ASTEROİT
NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi, 'zararsız' darbenin birden fazla sensör tarafından tespit edildiğini söyledi.
Ayrıca asteroitler, Güneş'in yörüngesinde dönen kaya, buz ve metal parçalarıdır.
Asteroitler sıklıkla meteorlar ve kuyrukluyıldızlarla karıştırılır; ancak üçü de birbirinden farklıdır.