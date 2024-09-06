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Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
06 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:59

Filipinler'deki Luzon Adası'nda gece, gündüze döndü. Dünya'ya çarpması beklenen 1 metrelik asteroit atmosfere yanarak girdi. O anlara tanık olanlar, telefonlarına sarıldı, ortaya ilginç görüntüler çıktı. 

Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya'ya çarpmadan önce tespit ettiği 9. asteroit Filipinler'de ortaya çıktı. Dünya'ya çarpması beklenen asteroit Filipinler'in Luzon Adası'nda yanarak düşerken görüntülendi. O anlarda zifiri karanlık olan gökyüzü aydınlandı, gece adeta gündüze döndü. 

Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi - 1. Resim

DÜNYA'YA ZARAR VERMEDİ

Gözlemciler, atmosferde hızla ilerleyen parlamayı kayıt altına aldı. Bazı görüntülerde parlamanın yeşil renkte olduğu görüldü.

Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi - 2. Resim

Uzmanlar, asteroitin 1 metre boyunda olduğunu, sıklıkla Dünya'ya çarpsalar da nadiren tespit edilebildiklerini söyledi.

Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi - 3. Resim

Öte yandan 2024 RW1 asteroit adı verilen uzay kayasının atmosfere saniyede yaklaşık 11 mil, yani saatte yaklaşık 40 bin mil hızla girmesi bekleniyordu.

Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi - 4. Resim

ZARARSIZ BİR ASTEROİT

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi, 'zararsız' darbenin birden fazla sensör tarafından tespit edildiğini söyledi.

Ayrıca asteroitler, Güneş'in yörüngesinde dönen kaya, buz ve metal parçalarıdır.

Gökyüzünde patlayan 'ateş topu': Zifiri karanlığı gündüze çevirdi - 5. Resim

Asteroitler sıklıkla meteorlar ve kuyrukluyıldızlarla karıştırılır; ancak üçü de birbirinden farklıdır.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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