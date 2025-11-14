İstanbul’da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 80’i geçti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu saat 19.20 itibariyle yüzde 80’e kadar yükseldi.

TRAFİK ADETA KİLİTLENDİ

Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Cevizlibağ-Ayvansaray D-100 Karayolu’nda trafik adeta kilitlendi.



Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.