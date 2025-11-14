Sipariş verir gibi geldi, tepsideki telefonu götürdü

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı. Kasaya sipariş vermeye gelir gibi gelen kişi yemek tepsisinde cep telefonunu gördü. Cep telefonunun sahibi ve tezgahtarların dalgınlığından faydalanan şüpheli, el çabukluğuyla telefonu alıp restorandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.