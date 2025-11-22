Menü Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Kolombiya'da tek kurşun atmadan 14 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya güvenlik güçleri, ülkenin Pasifik kıyısındaki Buenaventura Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, son 10 yılın en büyük uyuşturucu yakalamalarından birine imza attı. Konteynerlerdeki alçı torbalarına gizlenmiş tam 14 ton kokain ele geçirildi.

Kolombiya'da tek kurşun atmadan 14 ton kokain ele geçirildi
AA
AA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 05:38
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 05:38

Emniyet yetkilileri, 'ya gönderilmesi planlanan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 388 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Kolombiya'da tek kurşun atmadan 14 ton kokain ele geçirildi

PETRO: "TEK KİŞİ BİLE ÖLMEDEN"

Cumhurbaşkanı , başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton ele geçirildi" ifadeleriyle polis ekiplerini tebrik etti.

Operasyon, ABD'nin Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmasının ve Petro hakkında yaptırımlar uygulama kararı almasının ardından gerçekleşti. Petro, daha önceki açıklamalarında kendisini uyuşturucu örgütleriyle mücadelede tarihin en başarılı Cumhurbaşkanı olarak nitelemişti.

