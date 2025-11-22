Kolombiya'da tek kurşun atmadan 14 ton kokain ele geçirildi

Emniyet yetkilileri, Hollanda'ya gönderilmesi planlanan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 388 milyon dolar olduğunu bildirdi.

PETRO: "TEK KİŞİ BİLE ÖLMEDEN"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi" ifadeleriyle polis ekiplerini tebrik etti.

Operasyon, ABD'nin Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmasının ve Petro hakkında yaptırımlar uygulama kararı almasının ardından gerçekleşti. Petro, daha önceki açıklamalarında kendisini uyuşturucu örgütleriyle mücadelede tarihin en başarılı Cumhurbaşkanı olarak nitelemişti.