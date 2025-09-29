Menü Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Okul yemeği 6 bin öğrenciyi mahvetti! Hastaneler doldu taştı

Endonezya'da 6 bin öğrenci, okul yemeğinden zehirlendi. Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen, okullara ücretsiz olarak verilen yemek hastanelerin dolup taşmasına neden oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 12:34

Devlet Başkanı tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden yedikten sonra zehirlenen öğrencilerin sayısı 6 bine yükseldi. Subianto yaptığı açıklamada, çocuklara ücretsiz yemek sağlama planını savunarak, etkilenenlerin oranının küçük olduğunu ve programın hala oturmaya çalıştığını söyledi.

Prabowo Subianto, "Elbette eksiklikler oldu, gıda zehirlenmeleri yaşandı. Servis edilen tüm yemekleri saydık, sapma, eksiklik veya hata yüzde 0,00017 oranında" dedi.

BAŞKAN KENDİNİ SAVUNDU

Çocuklarda boy kısalığını önlemeyi amaçlayan programın birçok çocuk için beslenmeyi iyileştirdiğini, istihdam oluşturduğunu ve yerel çiftçilerle balıkçılara ürünlerini satma fırsatı sunduğunu aktaran Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Bu, tatmin olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bence, dünya tarihinde bu büyüklükte bir insan çabası daha önce hiç yapılmadı. Brezilya'nın 40 milyon alıcıya ulaşması 11 yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Prabowo program kapsamındaki her mutfağa yiyecek kalitesini test edecek hızlı test ekipmanı, gıda sterilizasyon tepsisi, su filtresi ve merkezi hükümete bağlı kamera sistemi kurulması talimatını verdi.

Ulusal Ajansı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, programdaki 9 bin mutfaktan 40’ının standartları karşılamadığı için kapatıldığı belirtilmişti.

ETİKETLER
#endonezya
#beslenme
#Prabowo Subianto
#Okul Yemeklerinin Zehirlenmesi
#Gıda İhtiyatçılığı
#Hızlı Test
#Ucuz Yemek Programları
#Dünya
