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 | Suat Vilgen

Trump'ın planı kabul edilirse yeni Ukrayna nasıl olacak? Son harita ortaya çıktı

Trump yönetiminin sunduğu barış planı, Kırım’ın statüsünü değiştirmeyi ve Ukrayna’daki cephe hatlarını dondurmayı öngörüyor. Newsweek tarafından yayınlanan harita, tartışmalı önerinin detaylarını ortaya koydu.

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Trump'ın planı kabul edilirse yeni Ukrayna nasıl olacak? Son harita ortaya çıktı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:46

ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen barış planı, Ukrayna’da mevcut cephe hatlarının dondurulmasını ve Kırım’ın statüsünde değişiklik yapılmasını amaçlıyor. Planın kabel edilmesi halinde bölgede harita değişecek. Trump yönetimi, Moskova ve Kiev arasında kısa sürede bir anlaşmaya varılamaması halinde barış çabalarından çekileceği uyarısında bulundu. ABD, Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı yürütülen haftalar süren görüşmelerin ardından, Moskova'nın onayladığı ancak Kiev'in reddettiği bir teklif sundu. Plan, Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması ve Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların hafifletilmesini de içeriyor. Ancak temel mesele, Kırım’ın fiilen Rusya tarafından kontrol edilen bir bölge olarak tanınması.

Trump'ın planı kabul edilirse yeni Ukrayna nasıl olacak? Son harita ortaya çıktı

ZELENSKİ GERİ ADIM ATMIYOR

Zelenski, Kırım’ın işgalini tanımayacaklarını yinelerken Trump ise Ukrayna liderinin barışa engel olduğunu savundu. Trump, Ukrayna'nın Kırım’ı resmen Rusya toprağı olarak tanımasının istenmediğini belirterek, bu konuda Ukrayna Anayasası'nda bir değişiklik yapılmasının gerekmediğini dile getirdi. Ancak Rusya’nın bu koşulu kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

CEPHE HATTI DONDURULACAK MI?

Başkan Yardımcısı Vance, her iki tarafın da kontrol ettikleri bazı topraklardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. ABD tarafından sunulan teklifin açık ve net olduğunu ifade eden Vance, mevcut cephe hatlarının dondurulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bu durum, Ukrayna için ağır bir bedel anlamına geliyor. Kiev yönetimi, 2014 yılından bu yana Rusya'nın kontrolüne geçen doğu ve güney bölgelerinin, özellikle de Kırım’ın geri alınmasını hedefliyor. Newsweek'in mevcut planın kabul edilmesi ihtimaline karşı çizdiği yeni harita iki ülkenin yeni sınırlarını gözler önüne serdi.

Trump'ın planı kabul edilirse yeni Ukrayna nasıl olacak? Son harita ortaya çıktı

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GÖÇ TEHLİKESİ

Öte yandan, Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ettiğini ilan etmiş olsa da, bu bölgelerin tamamı üzerinde kontrol sağlayabilmiş değil.

Hope for Ukraine yardım kuruluşunun CEO'su Yuriy Boyechko, Newsweek’e yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon Ukraynalının fiili olarak Rusya egemenliğine bırakılması planlanan bölgelerde yaşadığını, bu kişilerin Rusya yönetimi altında yaşamak istememeleri durumunda göç etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

International Crisis Group Avrupa ve Orta Asya Program Direktörü Olga Oliker ise Newsweek’e, üzerinde mutabakata varıldığı iddia edilen anlaşmanın nihai bir çözüm değil, bir ateşkes öngördüğünü ifade etti. Oliker, böyle bir ateşkesin tarafların mevcut konumlarını koruyacağına ve zamanla bazı toprak değişimlerinin olabileceğine dikkat çekti.

Trump'ın planı kabul edilirse yeni Ukrayna nasıl olacak? Son harita ortaya çıktı
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KREMLİN: YA KIRIM YA HİÇ!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın savaşın sona ermesi için Ukrayna’nın, Rusya’nın hak iddia ettiği tüm topraklardan çekilmesi gerektiğini yineledi. Oliker, mevcut anlaşmanın bu şartı garanti etmediğini, ayrıca Ukrayna’nın anlaşmayı reddetmesi durumunda hiçbir yükümlülüğünün olmayacağını belirtti.

ETİKETLER
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
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