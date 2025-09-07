Ultra zenginlerin yeni takıntısı: Milyarlarca dolar para harcıyorlar

Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri Peter Thiel, Sam Altman, Yuri Milner ve Marc Andreessen 'ölümsüzlük' yarışının baş aktörleri arasında. Peter Thiel'in girişimleri ve desteklediği vakıflar üzerinden bu alana aktardığı para 700 milyon doları aştı. Coinbase’in kurucusu Brian Armstrong’un şirketi NewLimit, yalnızca geçtiğimiz mayıs ayında 130 milyon dolar topladı.

2022'de kurulan Altos ise hücreleri gençleştirmeyi hedefleyen çalışmaları için şimdiye kadar 3 milyar dolar yatırım aldı.

YAŞLANMA VE HASTALIK HEDEFTE

Uzun ömür yatırımları yalnızca "daha genç hissetmek" üzerine değil. Amaç, yaşlanma ile birlikte gelen hastalıkları da engellemek.

Insilico Medicine: Yapay zekâ ile ilaç keşfi yapan şirket, 500 milyon dolardan fazla fon buldu.

BioAge Labs: Obezite ilacı ve yaşlılık hastalıklarına karşı geliştirdiği ilaçlarla 559 milyon dolara ulaştı. Şirketin CEO'su Kristen Fortney, "Zaten birçok insan 100 yaşını geçiyor ve sağlıklı. Neden bu herkes için mümkün olmasın?" diyerek yatırımcıların iştahını özetliyor.

KİŞİSEL HİKÂYELER YÖN VERİYOR

Uzun ömür yatırımlarının arkasında çoğu zaman kişisel kayıplar var. Babasını pankreas kanserinden kaybeden Naveen Jain, bu deneyimin kendisini 230 milyon dolarlık Viome Life Sciences'ı kurmaya ittiğini söylüyor. Şirket, kişiselleştirilmiş beslenme ve takviye önerileri sunuyor.

Moderna CEO'su Stephane Bancel ise oruç taklidi yapan diyetler geliştiren L-Nutra'ya 47 milyon dolarlık yatırımıyla dikkat çekiyor.

"70 YAŞINDA BİRİ 40 GİBİ HİSSETMELİ"

Milyarder yatırımcı Vinod Khosla, bu alandaki en aktif isimlerden. Her yatırımı yaşlanmanın farklı bir yönüne odaklanıyor. Khosla, bir podcast röportajında, "70 yaşında bir kişi kendini 40 yaşında gibi hissetmeli" diyerek vizyonunu dile getirdi.