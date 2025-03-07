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 | Ömer Faruk Dogan

2000'in Dot-com krizi yeniden dillerde; tarih tekerrür mü ediyor?

Yapay zeka yatırımları hızla artarken, teknoloji hisselerindeki aşırı değerlenme 2000'lerin Dot-com krizini hatırlatıyor. Warren Buffet gibi yatırımcılar balon riski konusunda uyarıyor. Çinli DeepSeek'in yükselişi ise ABD'li devleri zorlarken, piyasalarda olası bir çöküş endişesi büyüyor.

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2000'in Dot-com krizi yeniden dillerde; tarih tekerrür mü ediyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 10:25

90'ların sonu teknoloji dünyası için heyecan verici bir dönemdi. İnternetin yaygınlaşması, Apple ve Amazon gibi şirketlerin yükselişi derken, Silikon Vadisi ABD'nin ekonomik merkezlerinden biri hâline gelmişti. Yatırımcıların büyük ilgisiyle 1995-2000 yılları arasında NASDAQ borsasında yüzde 800'lük bir artış yaşanırken, internet şirketlerinin değerleri hızla yükseldi. Ancak, bu büyümenin büyük ölçüde gerçekçi olmayan beklentilere dayandığı zamanla anlaşıldı. Dot-com balonunun 2000 yılında patlamasıyla yüzlerce şirket iflas etti ve ABD finansal bir krizin içine sürüklendi.

dot-com balonu

YAPAY ZEKA ALANINDA YAŞANAN PATLAMA YENİ BİR DOT-COM BALONU MU DOĞURUYOR?

90'ların sonunda internet şirketleri etrafında oluşan spekülatif balonun bir benzeri bugün yapay zeka alanında yaşanıyor olabilir. ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle başlayan yapay zeka patlaması, trilyonlarca doların yapay zeka ile bağlantılı şirketlere akmasına neden oldu. Nvidia gibi firmalar bu süreçte inanılmaz değer kazandı ve teknoloji hisselerinin toplam piyasa değeri rekor seviyelere ulaştı. Ancak, 2000'lerde yaşanan Dot-com çöküşünü hatırlayan uzmanlar, şimdiki yapay zeka yatırımlarının aşırı şişirilmiş olabileceğinden endişe ediyor.

Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffet, yönettiği Berkshire Hathaway fonunun önemli bir kısmını nakde ve hazine bonolarına çevirdi. Buffet, "Bazı hisselerin fiyatları gerçek değerlerinin çok üstünde" diyerek yapay zeka sektöründeki aşırı değerlenmeye dikkat çekti.

Warren Buffet

YENİ BİR BALONUN AYAK SESLERİ Mİ?

Pek çok yatırımcı, yapay zeka sektöründe yaşanan hızlı büyümenin sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Teknoloji şirketlerinin ABD ekonomisindeki ağırlığının 2000'lere kıyasla çok daha fazla olduğu düşünüldüğünde, olası bir çöküşün etkileri de çok daha büyük olabilir. Özellikle Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta ve Tesla'nın oluşturduğu "Muhteşem Yedili"nin S&P 500'ün yüzde 30'undan fazlasını oluşturması, bu devlerin çökmesi hâlinde tüm küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. ABD'nin ekonomik rekabetinde Çin gibi ülkelerin avantaj elde etme çabaları da bu süreçte önemli bir faktör.

DEEPSEEK'İN ÇIKIŞI VE YATIRIMCI ENDİŞELERİ

Yapay zeka sektöründeki büyük beklentilere gölge düşüren gelişmelerden biri de Çin menşeli DeepSeek'in yükselişi oldu. DeepSeek'in geliştirdiği teknolojiler, ABD'li devlerin yapay zeka alanındaki tek hâkim güç olma hedeflerine tehdit oluşturuyor. Üstelik DeepSeek-R1 gibi modellerin ücretsiz sunulması, milyarlarca dolarlık yatırım yapılan ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin finansal beklentilerini sorgulatıyor. Bu durum, yatırımcıları mevcut piyasa değerlemeleri konusunda daha temkinli olmaya itiyor.

Dot-com krizinde olduğu gibi, bir balonun patlaması için küçük bir güven kaybı bile yeterli olabilir. Hisseler bir kez düşmeye başladığında, yatırımcılar zararlarını minimize etmek için hızla satışa geçebilir ve domino etkisi kaçınılmaz olabilir. Warren Buffet'in uyarıları da bu noktada önem kazanıyor. Eğer gerçekten teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri abartılmışsa, piyasanın olumsuz bir algıya kapılması hızla yeni bir finansal çöküşe yol açabilir.

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