Akaryakıt fiyatları ibreyi yukarı çevirdi! Dolar hareketlendi: Benzin, motorin ve LPG'ye zam kapıda

03 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:10

Dünya piyasalarında petrol fiyatları düştü! Daha fazla Opec kesintisi mi?

Dünya piyasalarında petrol fiyatları düştü! Daha fazla Opec kesintisi mi?

Benzin, motorine ve otogaza zam beklentisi oluştu. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim uygulanmıştı. Döviz kurlarındaki yukarı seyrin ardından akaryakıt fiyatlarına da zam gelebilir. İşte 3 Eylül 2024 benzin, mazot fiyatları.

AKARYAKITTA YENİ TABELA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarına zam haberleri araç sürücüleri tarafından sorgulanıyor. Depolarını önceden doldurmak isteyen otomobil sahipleri akaryakıta gelecek zam oranını ve zam gününü merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 24 Ağustos tarihinde motorin grubunda 78 kuruşluk bir indirim, LPG grubuna ise 42 kuruşluk bir zam uygulandı.

AKARYAKIT FİYATI ÇARŞAMBA ZAMLANACAK

Dolar TL'nin 34 lirayı görmesinin ardından akaryakıtta tabelanın güncellenmesi bekleniyor. Buna göre; çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere Otogaz (LPG) grubunda 1,30 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.11 TL

Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL