 İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu: Temeli 22 Ağustos'ta atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temelin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Temeli 22 Ağustos'ta atılacak
AA
20.08.2025
17:20
20.08.2025
17:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Kars -Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu hattın Türkiye'nin doğusundaki yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, hattın hem Türkiye'nin kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini perçinleyeceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Temeli 22 Ağustos'ta atılacak

2,4 MİLYAR EUROLUK FİNANSMAN SAĞLANDI

Bakan Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar euroluk dış finansman sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli, 22 Ağustos Cuma günü atılacak. Bu hattı 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak."

Bakan Uraloğlu duyurdu: Temeli 22 Ağustos'ta atılacak

TÜRKİYE–AZERBAYCAN ARASINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Temeli atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak 'nun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat, Trans-Hazar ve kuzey-güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak."

