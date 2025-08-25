Menü Kapat
27°
Bitcoin sert çakıldı! İşte piyasaların dengesini değiştiren gece

Kripto para piyasasında beklenmedik hareketler yaşanıyor. Bitcoin, dün gece saatlerinde resmen çakıldı. Geçen hafta 118 bin dolara kadar çıkan Bitcoin, 110 bin 600 dolara kadar düşerek yatırımcıları şoke etti. Ethereum hafta sonunda 4.954 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin'in düşüş nedeninin ise 'balina' diye tabir edilen piyasada büyük işlem yapanların neden olduğu iddia edildi.

Bitcoin sert çakıldı! İşte piyasaların dengesini değiştiren gece
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
25.08.2025
09:22
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
09:22

piyasası, ABD Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell’ın mesajlarının ardından hareketli bir seyir izledi. Powell’ın açıklamaları risk iştahını artırırken, Ethereumeum hafta sonunda yeni bir rekor kırdı. Ancak aynı dönemde değer kaybederek dikkat çekti.

Bitcoin sert çakıldı! İşte piyasaların dengesini değiştiren gece

ETHEREUM’DEN TARİHİ ZİRVE

En büyük ikinci kripto para birimi olan , pazar günü 4.954,81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde ise 4.733,76 dolar seviyesinden işlem görüyor. Böylece Ethereum, 2021’den bu yana ilk kez yeni bir zirve kaydetmiş oldu.

Bitcoin sert çakıldı! İşte piyasaların dengesini değiştiren gece

Uzmanlara göre bu yükselişte düzenleyici gelişmeler, stablecoin’lere yönelik artan ilgi ve kurumsal alımlar etkili oldu. Örneğin, Ethereum varlık şirketi Bitmine Immersion Technologies hafta sonunda 45 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirdi.

Bitcoin sert çakıldı! İşte piyasaların dengesini değiştiren gece

BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin ise cuma günkü kazanımlarını silerek önemli bir geri çekilme yaşadı. En büyük kripto para birimi bir noktada 110.779,01 dolara kadar gerilerken, sonrasında toparlanarak yaklaşık 113.014,57 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 13 Ağustos’ta 124.496 dolar ile son zirvesini kaydetmişti.

Bitcoin sert çakıldı! İşte piyasaların dengesini değiştiren gece

DYOR kripto araştırma platformu CEO’su Ben Kurland, Ethereum’in öne çıkmasının nedenlerini şöyle sıraladı:

* ’lere artan girişler,
* Halka açık şirketlerin Ethereum’i hazine varlığı olarak görmeye başlaması,
* Toplam arzın üçte birinin staking’de kilitli olması,
* Ölçeklendirme çözümlerinin olgunlaşması,
* Faiz indirimleriyle sermaye maliyetinin düşmesi.

Kurland, tüm bu gelişmelerin 4.000 dolar seviyesini Ethereum için yeni bir temel haline getirdiğini vurguladı.

