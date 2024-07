Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

05 Temmuz 2024 16:46 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:46

Türkiye, elektrikli araç tesisleri için Çin'in BYD firmasıyla ileri düzeyde görüşmeler sonucu 1 milyar dolarlık yatırıma anlaştı.

Çin elektrikli otomobilleri için 7 Haziran'da ek mali yükümlülük olarak nitelenen yüzde 40 veya 7 bin dolar ek vergi gelmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Çin menşeli BYD ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Bu kararın ardından Çinli otomotiv devi BYD Türkiye ile 1 milyar dolarlık imza attı.

BYD İLE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlar için getirdiği yüzde 40 ilave vergi için düzenlemesine muafiyet getirdi.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD yüzde 40 ilave vergiden muaf tutuldu.

Çinli otomotiv devi BYD, bu kararın jesti olarak Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımını Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyuracak.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMIN HİKAYESİ

Dünya otomotiv pazarında agresif bir büyüme atağına geçen Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna geldi.

Birbiri ardına Türkiye'de satışa başlayan Çinli markalar, yerli üreticilerden pay alarak iç pazarda da hızlı bir yükselişe geçti.

Bu gelişmeye paralel olarak Türk otomotiv sektörü yıllar sonra ilk kez 2023 yılında dış ticaret açığı verdi.

Çin'in agresif büyümesinden kaçışı mümkün görmeyen yerli sanayiciler, Uzak Doğulu rakiplerin Türkiye'de üretim yapmasını tek çıkış yolu olarak görüyor.

Bu konu kamu sektörü için de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Hükümet yetkilileri bir yandan Çin'den yapılan ithalatı yavaşlatmak için çeşitli yasal düzenlemelere imza atarken, diğer yandan Çinli markaları Türkiye'de fabrika yatırımına teşvik etmek için yoğun temaslar yürüttü.

Bu yatırımları Türkiye'ye çekmek o kadar kolay olmadı.

Çünkü birçok AB ülkesi de Çinlileri ülkelerine yatırım yapmaya ikna etmeye çalışırken, Türkiye'de üretim maliyetleri arttı.

ALMANYA VE FRANSA GİBİ ÜLKELERLE YARIŞTIK

Çinliler için Türkiye yatırım konusunda tek alternatif değildi. Avrupa ülkeleriyle rekabet halinde çalışmalarını yürüttü.

Bu yarışta Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerle Çin yatırımlarını almak için büyük rekabet ettik.

MACARİSTAN SEÇİMİ BEKLENTİLERİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Türkiye pazarına giriş yapan Çinli BYD, Türkiye'de fabrika yatırımını gündemine almamıştı.

Ancak markanın Aralık 2023'teki yeni elektrikli araç fabrikası için Macaristan'ı seçmiş olması, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini neredeyse imkânsız hale getirmişti. Ancak görüşmeler başarıya ulaştı.

CHERY'E NİYET MEKTUBU

Sanayi Bakanı Fatih Kacır, Bloomberg News'e verdiği röportajda, ülkedeki fabrika yatırımları için harekete geçtiklerini açıklamıştı.

Sektör kaynaklarının verdiği diğer bilgilere göre, bakanlık yetkilileri geçen hafta Chery yetkililerine bir niyet mektubu verdi.

Mektupta, Türkiye'de yatırım yapması halinde Chery'ye sunulacak teşvikler sıralandı.

Kacır, "Küresel markaların Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine yönelik önemli bir ilgisi var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin gümrük birliğine üye olması birçok küresel marka için hala büyük bir avantaj. Görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz." diyerek SAIC Motor (600104.SS) ile ayrı görüşmelerin yapıldığını aktardı.

BYD VE CHERY'NİN AVANTAJI NE OLACAK?

Türkiye, ülkedeki fabrika yatırımları için Çinli elektrikli araç üreticileri BYD Co. ve Chery Automobile Co. Ltd. ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttü.

Bu adımlarla iki şirket de Avrupa'ya satışlarını artırmayı amaçlıyor.

BYD, AB gümrük alanına girişte başka bir yol olarak Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyor.