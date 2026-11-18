EMEKLİLİK SİSTEMİ "ZAMANLAMA PİYANGOSUNA" DÖNDÜ

Ülkemizde emeklilik sistemi artık teknik bir hesaplama yöntemi olmaktan tamamen çıkmıştır. Sistem, âdeta şansa dayalı bir "zamanlama piyangosu" gibi işlemektedir.

Sosyal sigorta tekniğinin dünyadaki en temel ve evrensel direği şudur: "Çok prim ödeyen çok, az prim ödeyen az maaş alır." Ancak son yıllarda bu altın kural rafa kaldırıldı. Yerine, "doğru tarihte dilekçe verenin kazandığı" son derece çarpık bir düzen yerleşti.