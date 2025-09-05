FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerinin izlendiği ağustos ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artarak 130,1 puana yükseldi. Gıda fiyatları, ağustos ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,9 üzerine çıktı.

FAO tarafından hazırlanan ve tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ile şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden küresel gıda fiyat endeksi, ağustos ayında 130,1 seviyesine yükseldi. Öte yandan temmuzdaki endeks rakamı 130'a revize edildi.

ET, ŞEKER VE BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Et, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışların tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşleri dengelemesi, fiyatlardaki artışı sınırlandırdı.

Bitkisel yağ fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tahıl fiyatları aylık yüzde 0,8 geriledi. Uluslararası buğday fiyatları, Avrupa Birliği ve Rusya'daki büyük hasatların etkisiyle düştü.

Et fiyatları, özellikle Çin ve ABD'deki güçlü talebin etkisiyle ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin fiyatı yükselirken, domuz etinde kayda değer bir değişim görülmedi. Kanatlı etinde ise fiyatlar düşüş gösterdi.

Süt ürünleri fiyatları Asya pazarlarından gelen zayıf talep nedeniyle tereyağı, peynir ve tam yağlı süt tozu fiyatlarının düşmesiyle aylık yüzde 1,3 oranında geriledi. Şeker fiyatları ise temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 oranında hafif bir artış gösterdi.