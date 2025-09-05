Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ağustosta küresel gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 6,9 arttığını bildirdi. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 17:26

, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerinin izlendiği ağustos ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artarak 130,1 puana yükseldi. , ağustos ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,9 üzerine çıktı.

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

FAO tarafından hazırlanan ve tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ile şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden küresel gıda fiyat endeksi, ağustos ayında 130,1 seviyesine yükseldi. Öte yandan temmuzdaki endeks rakamı 130'a revize edildi.

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

ET, ŞEKER VE BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Et, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışların tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşleri dengelemesi, fiyatlardaki artışı sınırlandırdı.

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

Bitkisel yağ fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tahıl fiyatları aylık yüzde 0,8 geriledi. Uluslararası buğday fiyatları, Avrupa Birliği ve Rusya'daki büyük hasatların etkisiyle düştü.

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

, özellikle Çin ve ABD'deki güçlü talebin etkisiyle ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin fiyatı yükselirken, domuz etinde kayda değer bir değişim görülmedi. Kanatlı etinde ise fiyatlar düşüş gösterdi.

FAO raporu açıklandı: Küresel gıda fiyatları artıyor

Süt ürünleri fiyatları Asya pazarlarından gelen zayıf talep nedeniyle tereyağı, peynir ve tam yağlı süt tozu fiyatlarının düşmesiyle aylık yüzde 1,3 oranında geriledi. Şeker fiyatları ise temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 oranında hafif bir artış gösterdi.

ETİKETLER
#et fiyatları
#gıda fiyatları
#fao
#Gıda Fiyat Endeksi
#Tahıl Fiyatları
#Şeker Fiyatları
#Ekonomi
