Harekete geçildi! Ücretli doğum izni bir yıla çıkarılıyor!

Çalışan annelere yönelik sosyal destekleri artırmaya hazırlanan hükümet, ücretli doğum izni süresini 1 yıla çıkarmaya yönelik taslak üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslağa göre ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği de verilecek. İşte tüm detaylar...

Hükümet ücretli doğum izni süresini 1 yıla, ücretsiz izin süresini ise 1,5 yıla kadar uzatılması için harekete geçti. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında yeni düzenleme için taslak hazırlandı. Taslağa göre çalışan annelere kreş desteği de verilecek.

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ 1 YILA ÇIKARILIYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ

Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.