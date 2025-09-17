Joy Pizza’dan tağşiş iddialarına cevap: 'Ne sucuk ne un üreticisiyiz'

Son günlerde kamuoyuna yansıyan tağşiş listesinde adı geçen firmalar arasında Joy Pizza’nın da yer aldığı iddialar üzerine şirket kurucusu Bülent Yıldırım bir kamuoyu açıklama yaptı.

Yıldırım, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Biz 15 yılı aşkın süredir donuk unlu mamuller üreten bir firmayız. 300’den fazla çalışanımızla birçok kuruma ve kuruluşa hizmet veriyoruz. Ancak kamuoyunda çıkan ve firmamızla ilgisi olmayan haberleri büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ne sucuk ne de un üreticisiyiz. Ürünlerimizde kullandığımız sosis ve sucukları, sektörün güvenilir ve denetimli tedarikçilerinden temin ediyoruz.”

Joy Pizza’nın üretim politikalarına da değinen Yıldırım, “Üretimlerimizde yüzde 90 oranında piliç sucuk kullanıyoruz. Market raflarında ise sadece yüzde 100 piliç sucuk tercih ediyoruz. Dana salam, sucuk veya sosis ürünlerimizde kesinlikle yer almıyor. Bu sebeple tağşiş iddiaları tamamen asılsızdır” dedi.

Yıldırım, özel istek talep edilmediği takdirde, dana sosis/sucuk kullanmamakta olduğunun altını çizerek, ancak özel istek doğrultusunda tedarikçi firmadan bu ürünlerin tedarik edildiğini söyledi. Ayrıca, bu mamülün üretiminin Joy Pizza ile hiçbir ilgisi olmadığını ve üretici firmanın kendini koruma amaçlı yanlış beyan vermesi sebebiyle yaşandığı belirtti ve ekledi; tedarikçi firma kaynaklı 0.01 oranındaki bulaş ihtimali bulunması sebebiyle kamuoyuna yansıyan olumsuz durumların yaşandığını belirterek, kamuoyuna yapılan yanlış yansıtmaların karşı hukuki haklarını saklı tutacaklarını ifade etti.