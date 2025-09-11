KFC Türkiye’ye dönüyor! Açılış için geri sayım başladı: İlk şubeler bu tarihte açılacak

Bir süredir Türkiye pazarında olmayan KFC, yeniden faaliyet göstermeye hazırlanıyor. ABD merkezli Yum! Brands, HD İskender ve Pidem markalarını da bünyesinde bulunduran HD Holding ile franchise anlaşmasına imza attı.

İLK RESTORANLAR 2025 SONUNDA

Yeni iş birliği kapsamında KFC’nin Türkiye’deki ilk şubelerinin 2025 yılının son çeyreğinde açılması planlanıyor. Böylece dünya çapında milyonlarca müşterisi bulunan marka, Türk tüketicilerle yeniden buluşacak.

İŞ GIDA DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Bilindiği üzere KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye operasyonlarını yürüten İş Gıda A.Ş. ile Yum! Brands arasındaki anlaşma 2024 sonunda iptal edilmişti. Şirketin kalite ve operasyonel beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle alınan bu kararın ardından, Türkiye’de faaliyet gösteren 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı kapanmıştı.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, daha önce yaptığı açıklamada “Franchise ortaklarımızdan yüksek standartlara uyum bekliyoruz, ancak İş Gıda bu beklentileri karşılayamadı” demişti. HD Holding ile yapılan yeni anlaşma ise KFC için Türkiye’de taze bir başlangıç anlamına geliyor.