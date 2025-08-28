Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam brüt rezervleri, 22 Ağustos haftasında 183 milyon dolar azalarak 176,3 milyar dolara geriledi. Son dönemde rekor seviyelere ulaşan rezervler, böylece sınırlı bir düşüş kaydetmiş oldu.

Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 16:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 22 Ağustos haftasına ilişkin rezerv istatistiklerini açıkladı. 22 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 azalışla 176 milyar 300 milyon dolara indi.

Böylece 15 Ağustos haftasında 176,5 milyar dolarla yenilenen rekor seviyenin ardından rezervlerde sınırlı bir gerileme kaydedildi. Ayrıca 52,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv 54,7milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş

DÖVİZ ARTTI, ALTIN GERİLEDİ

TCMB’nin detaylı verilerine göre;

varlıkları yüzde 0,2 artışla 83,4 milyar dolara,
rezervleri yüzde 0,4 düşüşle 85,2 milyar dolara,
IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalışla 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

