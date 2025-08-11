Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Paranızı geri alabilirsiniz

Araç muayenesi ücretini kredi kartından ödeyen bir sürücü 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli' olarak ek bir ücret alındığını fark etti. Vatandaşın mahkemeye başvurmasıyla ödeme geri iade edildi. Karar, ödemesini bu şekilde yapan milyonlarca araç sahibi için de emsal teşkil edecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Paranızı geri alabilirsiniz
Tunceli'de yaptıran M.T., ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi. Vatandaştan, muayene ücretinin yanı sıra 127,62 TL de ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı. Bu miktarın iadesinin sağlanması amacıyla durumu tüketici hakem heyetine taşıyan M.T.'nin talebi, Tunceli İl Başkanlığınca reddedildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Paranızı geri alabilirsiniz

PARA İADE EDİLDİ

Durum üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle dava açtı. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Paranızı geri alabilirsiniz

HİZMET BEDELİ DAVACIYA VERİLDİ

Mahkeme kararında, "Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanununun 17. maddesi gereğince üye iş yerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurdu.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Paranızı geri alabilirsiniz

MAHKEMEYE BAŞVURABİLİRSİNİZ

Karar, milyonlarca araç sahibi için emsal teşkil ederken davanın avukatı da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Araç muayenesinde aracı kurum tarafından tahsil edilen komisyonun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurduklarını dile getiren Avukat Haydar Doğan, "Hakem heyetince verilen red kararı sonrası açtığımız dava lehimize sonuçlanmış ve komisyonun tarafımıza iadesine karar verilmiştir" dedi.

Kararın emsal nitelikte olduğuna vurgun yapan Avukat Doğan, "Benzer şekilde haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşlarımız için önemli bir hukuki dayanak teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız, ödedikleri haksız komisyonların iadesi için tüketici hakem heyetlerine, taleplerinin olumsuz değerlendirilmesi durumda ise ilgili mahkemelere başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

