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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Petrol fiyatlarına stok darbesi

Petrol piyasalarında yön yeniden aşağı döndü. ABD’de açıklanan son verilere göre, ham petrol stoklarında beklentilerin aksine artış yaşanması, fiyatların düşmesine neden oldu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 12:11

Geçtiğimiz gün yüzde 3'e yakın değer kazanan tipi ham , bu sabah itibarıyla 49 sent düşerek varil başına 68,62 dolara geriledi. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 47 sent azalarak 66,98 dolara indi. Her iki fiyat da yaklaşık %0,7’lik düşüşle güne başladı.

BEKLENMEDİK STOK ARTIŞI FİYATLARI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki bu gerilemenin arkasında, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı haftalık stok verileri yer alıyor. Rapora göre, geçtiğimiz hafta ülke genelindeki ham petrol stokları 3,8 milyon varil artarak 419 milyon varile ulaştı. Bu artış, piyasa beklentilerinin tersine gerçekleştiği için fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol fiyatlarına stok darbesi

TEKNİK SEVİYELER DİKKAT ÇEKİYOR

Analistlere göre Brent petrolü için 68,10 ve 67,81 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 68,79 ve 69,07 dolar seviyeleri direnç olarak izleniyor.

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ETİKETLER
#petrol
#wtı petrol
#Brent
#Ham Petrol Fiyatları
#Stoklar
#Eia
#Ekonomi
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