Ramazan Bayramı öncesi binlerce kişi işsiz kaldı! Türk tekstil devi iflas etti

Türk tekstil sektöründe bir yaprak dökümü daha yaşandı. Sunrise Design iflas etti. İstanbul merkezli hazır giyim firması Sunrise Design, ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle iflas bayrağını çekti.

İstanbul merkezli hazır giyim firması Sunrise Design, ekonomik kriz, artan maliyetler ve döviz dalgalanmaları nedeniyle iflas etti. Konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlanınca mahkeme şirketin iflasını resmen ilan etti. Bu durum, binlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu ve sektörde büyük bir şok oluşturdu.

TÜRK TEKSTİL FİRMASI İFLAS ETTİ

İstanbul merkezli Sunrise Design, ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle iflas etti. Şirketin iflası binlerce çalışanı işsiz bıraktı. Ekonomik krizin derinleşmesiyle bir dev marka daha piyasadan silindi.

İstanbul merkezli hazır giyim firması Sunrise Design, ekonomik krizin derinleşmesi, hammadde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle iflas etti. Kadın, erkek ve çocuk giyiminde tanınan firma, mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunmuş, ancak sürecin uzatılmasına rağmen finansal durumunu düzeltememişti.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Mahkeme, şirketin geçici mühlet kararını kaldırarak iflasını resmen ilan etti. Binlerce çalışan işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde gelen bu iflas haberi, çalışanlar açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu.