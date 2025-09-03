Rekor diyerek duyurdular: Tonlarca altın buldular

Güney Amerika'nın küçük ama doğal zenginlikleriyle bilinen ülkesi Surinam’da rekor seviyede altın rezervi keşfedildi. Jeologların Maria Geralda bölgesinde yürüttüğü araştırmalar, bugüne dek ender rastlanan yoğunlukta bir altın yatağını ortaya çıkardı.

TON BAŞINA 11,88 GRAM ALTIN

Bölgede açılan tek bir sondaj kuyusundan alınan örneklerde, her bir ton kayaçta 11,88 gram saf altın bulundu. Bu oran, madencilik sektöründe "olağanüstü" kabul ediliyor. Uzmanlar, böyle bir yoğunluğun dünya genelinde çok nadir görüldüğünü ve yatırımcıların ilgisini hızla çekeceğini söylüyor.

STRATEJİK KAYNAK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Keşfin, Surinam’ın madencilik potansiyelini önemli ölçüde artırabileceği değerlendiriliyor. Ülke ekonomisi için stratejik bir kaynak niteliği taşıyan rezervin, önümüzdeki dönemde hem uluslararası şirketlerin ilgisini çekeceği gibi hem de Surinam’ın ekonomik dengelerini değiştirmesi olası.