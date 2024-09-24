Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu! Türkşeker ton başına fiyatı açıkladı

24 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:26

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker pancarı alım fiyatı açıklaması geldi. Türkşeker 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira oldu.

Fiskobirlik fındık alım fiyatını açıkladı! Ordu ,Samsun ve Giresun'da fındık fiyatı belli oldu

Fiskobirlik fındık alım fiyatını açıkladı! Ordu ,Samsun ve Giresun'da fındık fiyatı belli oldu

Pancar alım fiyatı​ belli oldu. Türkşeker​ 2024​ yılı şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 375 lira olarak belirledi. Türkşeker geçen yıl pancar alım fiyatını 1855 lira olarak açıklamıştı.

PANCAR ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Pancar üreticisinin gözü kulağı, açıklanacak pancar alım fiyatındaydı. Üreticiler bu yıl şeker pancarı alım fiyatının en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini söylemiş, bazı üreticiler ise "3 bin lira olmalı” demişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi.

GEÇEN YIL PANCAR FİYATI KAÇ LİRAYDI?

Geçtiğimiz yıl şeker pancarı alım fiyatı 1755 TL artı 100 TL primle birlikte 1855 TL/ton olmuştu.

ZARAR EDEN ÇİFTÇİ PANCARDAN UMUTLU

Şeker pancarında, kampanya dönemi 1 Eylül’de başladı. Kamu, özel ve kooperatif fabrikaları pancarı işleyerek şekeri üretmeye bu tarihte başladı. Bu yıl bir çok üründe zarar eden çiftçi, pancardan umutlu.

Stokta kalan 500 bin ton şekerin yaklaşık 400 bin tonu Türkşeker’e aitken, 50 bin tonu da Kayseri Şeker’e ait.