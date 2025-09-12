TCMB Başkanı Karahan’dan dezenflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bank of America’nın düzenlediği “Türkiye Macro Conference 2025” etkinliğinde ekonomik görünümü değerlendirdi. Karahan, GSYİH verilerinde yapılan son güncellemenin ekonomide bazı önemli değişiklikleri ortaya koyduğunu belirtti.

TÜRK LİRASINA TALEP GÜÇLÜ

Karahan, farklı göstergelerin Türkiye ekonomisinde yavaşlamaya işaret ettiğini kaydetti. Özel tüketim artışının GSYİH büyümesinin gerisinde kaldığını ifade eden Karahan, yüksek frekanslı verilerin talepteki dengelenmenin sürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak yukarı yönlü risklerin halen canlı olduğunu söyleyen Karahan, “Türk lirasına olan talep güçlüdür. Makroihtiyati tedbirler ve güçlü rezervler ters dolarizasyonu desteklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini belirterek, “Talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” dedi.

ORTA VADELİ PROGRAM VE PARA POLİTİKASI HEDEFLERİ

Orta Vadeli Program’daki makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade eden Karahan, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu şekilde belirleneceğini kaydetti.

Karahan, adımların büyüklüğünün toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümü odaklı bir yaklaşım ile değerlendirileceğini, ara hedeflerden belirgin sapma olması durumunda para politikasının sıkılaştırılacağını sözlerine ekledi.