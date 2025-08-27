Menü Kapat
Editor
 İrem Çınar

TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Tahminler dahilinde kalmasını bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Tahminler dahilinde kalmasını bekliyoruz
AA
27.08.2025
16:04
27.08.2025
16:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024'te başlayan sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Karahan, " ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuk olarak sunum gerçekleştirdi.

FİRMALARLA DÜZENLİ GÖRÜŞMELER VE VERİ AKIŞI

2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirten Karahan, Ankara ve bölge illerinde 2025'te 310, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile görüştüklerini bildirdi.

Karahan, elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını dile getirerek, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz" diye konuştu.

TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Tahminler dahilinde kalmasını bekliyoruz

ENFLASYON TAHMİNİ: "YIL SONUNDA HEDEF ARALIĞINDA"

Sunumunda, konusunda şokların dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine atıfta bulunan Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne dikkati çeken Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını belirtti.

FİYAT İSTİKRARI VE TOPLUMSAL REFAH

Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının altını çizdi.

Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine işaret eden Karahan, finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

HİZMET ENFLASYONUNDA KİRA VE EĞİTİM ETKİSİ

Karahan, enflasyonda düşüşün genele yayılarak devam ettiğini ifade ederek, kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı.

Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini anlattı. Bu doğrultuda tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini hatırlattı.

#Ekonomi
#Ekonomi
#para politikası
#enflasyon
#tcmb
#dezenflasyon
#Ekonomi
