TCMB toplantısı öncesi faiz tahminleri açıklandı: İşte ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri

Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Verilerin ardından birçok banka ve ekonomik kurum, faiz indirimi beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

ForInvest Haber’in gerçekleştirdiği anket, Merkez Bankası’nın eylül toplantısında göstergede 200 baz puanlık bir indirime gideceği yönünde sinyal verdi. Ankete katılan 24 ekonomistin medyan tahmini, faizlerin yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00’e düşürüleceği yönünde oldu.

24 ekonomistin 18’i 200 baz puanlık indirim öngördü.

4 ekonomist 250 baz puan indirim beklerken,

2 ekonomist 300 baz puanlık bir düşüş tahmininde bulundu.

Aynı şekilde, borç alma faizi yüzde 41,50’den, borç verme faizi ise yüzde 46,00’dan 200 baz puanlık indirimle aşağı çekilmesi bekleniyor.

YILIN KALANINDA KAÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR?

Ankette ekonomistlere, “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?” sorusu yöneltildi. 13 ekonomistin tamamı, yılın geri kalanında 2 faiz indirimi olacağını öngördü.

YIL SONU FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentilerinde önceki anket dönemine göre artış gözlendi. Medyan tahmin yüzde 36,00’dan yüzde 37,00’ye yükseldi. Beklenti aralığı ise yüzde 34,00 ile yüzde 38,00 arasında oluştu.

2026 yılı sonunda TCMB göstergelerinin yüzde 25,00 seviyesinde olacağı tahmini ise önceki anketteki gibi değişmedi. Bu dönemde en yüksek tahmin yüzde 30,00, en düşük tahmin ise yüzde 20,00 olarak kaydedildi.

TCMB’NİN FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısıyla başlamıştı. Üst üste üç toplantıda 250’şer baz puanlık indirime giderek toplamda 750 baz puanlık düşüş gerçekleştirdi.