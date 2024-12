Tütün ve alkol sektöründe yeni yıl zamları belli oldu

30 Aralık 2024 20:55 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:21

2025 yılında tütün ve alkollü içkilerle ilgili belge ücretlerinde artışlar belli oldu. Toptan ve perakende satış belgelerinden, nargile sunum izinlerine kadar birçok alanda fiyatlar dikkat çeken seviyelere ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı​, 2025​ yılında uygulanacak tütün​ mamulleri ve alkollü içkilere ilişkin belge ücretlerini ve düzenlemeleri Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladı. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde güncellenirken, birçok belge ve hizmet bedelinde artış yapıldı.

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2025 yılında 65 bin 714 lira olarak belirlendi.

Perakende satış belgelerinin ücretleri ise şu şekilde olacak:

İl merkezleri ve büyükşehir belediyesi sınırlarında: 3 bin 379 lira,

İlçe merkezlerinde: 2 bin 233 lira,

Diğer mahallerde: 811 lira.

Açık içki satış belgelerinin bedelleri ise il merkezleri ve büyükşehir belediyelerinde 14 bin 108 lira, diğer mahallerde 5 bin 413 lira olarak uygulanacak. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri için kent merkezlerinde 34 bin 317 lira, diğer mahallerde ise 31 bin 520 lira ödenecek.

TÜTÜN İŞLEME VE TİCARETİ BELGELERİ

Tütün işleme ve ticareti ile ilgili belgelerin ücretlerinde de artış yapıldı:

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi: 500 bin 862 lira,

Tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi: 1 milyon 1725 lira,

Tütün ticareti yetki belgesi: 500 bin 862 lira,

Tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri: 50 bin 83 lira.

Tesis Kurma ve Proje Tadilatı Belgeleri

Tesis kurma ve proje tadilatı belgelerinin ücretleri şu şekilde belirlendi:

Sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 168 bin 331 lira,

Diğer tütün mamulleri için her 1 ton üretim kapasitesi başına 1997 lira,

Bandrollerin her 1000 adedi için satış hizmet bedeli 31,30 lira.

Puro ve Makaron İthalat Belgeleri

Puro ithalatı yetki belgesi ücreti 977 bin 946 lira olarak belirlendi. Yıllık süre uzatımı için 82 bin 50 lira ödenecek.

Makaron üretim tesislerinde proje tadilatı uygunluk belgeleri için her 100 milyon üretim kapasitesi artışı başına 168 bin 331 lira talep edilecek.

YAPRAK SİGARA KAĞIDI VE DİĞER HİZMETLER

Yaprak sigara kağıdı üretim tesisleri için her 100 milyon üretim kapasitesi başına 88 bin 466 lira belge ücreti alınacak. Yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 31 bin 571 lira ödenecek, her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için ise 6,49 lira satış hizmet bedeli tahsil edilecek.