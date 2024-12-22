Yeniden değerleme oranı yükseldi: Yemek, ulaşım giderleri, vergi ve harçlarda yeni sayfa: 2025'in artışları cep yakacak

22 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:34

Bu yıl 2024'te açıklanan yeniden değerleme oranı, 2025 yılında vergi, harç, ceza gibi birçok vergisel düzenlemede kullanılacak. 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan YDO, Gelir vergisi tarifeleri, yemek ve ulaşım gideri istisnaları, pasaport harcı, binek araçlarda gider kısıtlaması, mükellef indirimi üst sınırı, kira gelirleri ve beyan sınırları gibi pek çok tutarın bu oranda artmasına neden olacak.

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Yeniden vergileme oranı idari, adli ve vergi ile ilgili ödemelerin birçoğunu etkiliyor. Ekimden ekime 12 aylık ortalamalara göre üretici enflasyon oranı (Yİ-ÜFE) yüzde 43,93 olarak açıklandı. 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. 1 Ocak 2025’ten itibaren harç, ceza ve bazı vergiler yaklaşık yüzde 44 artacak. Cumhurbaşkanının, belirlenen oranları artırma veya düşürme yetkisi ise devam ediyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2025 ARTIŞLARINI ETKİLEYECEK

Gelir vergisi tarifeleri, yemek ve ulaşım gideri istisnaları, kira gelirleri ve beyan sınırları gibi pek çok tutar 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre artacak. Ancak Cumhurbaşkanının bundan daha düşük ya da daha yüksek bir oran belirleme konusunda yetkisi bulunuyor.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, çeşitli istisna ve indirim tutarları, bilanço usulüne göre defter tutma hadleri, maktu (tutarsal) olarak alınan damga vergisi ve harçlar ile MTV gibi birçok tutar 2025 yılında yüzde 43,93 oranında, emlak vergileri ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 21,965) artırılarak uygulanacak.

Ancak gelen orana göre hesaplama yapıldığında 2025 yılında günlük yemek istisnası 240 TL’ye, ulaşım istisnası ise 126 TL’ye çıkıyor. Aynı zamanda gelir vergisi dilimleri ve kira istisnaları da artıyor.

İşte 2025 yılında geçerli olacak, gelir vergisi tarife dilimleri, damga vergileri, harçlar, cezalar, istisna ve beyan sınırları gibi birçok tutar.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI 240 LİRA OLACAK

işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 170 TL aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır.

Bu ödemelerin yemek fişi, yemek kartı aracılığıyla yapılma şartı da kaldırılmıştı. Günlük istisna tutarı 2025 yılında 240 lira olacak.

ULAŞIM GİDERLERİ 126 LİRAYA YÜKSELECEK

İşverenlerce çalışanlara servis imkanı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2024 yılında) 88 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisnası, 2025 yılında 126 lira olarak uygulanacak.

KİRA GELİRLERİ İSTİSNA TUTARI 47 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2023 yılı için 21.000 TL'si - 2024 yılı için istisna tutarı 33.000 TL gelir vergisinden istisna edildi.

2025 gelirleri için istisna tutarı 47 bin liraya çıkıyor.

GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SINIRLARI

2024 takvim yılında elde edilen ücret gelirleri için beyan sınırı 2024 gelirleri için 230 bin lira iken, 2025 gelirleri için 330 bin liraya çıkacak.

GAYRİMENKUL VE MENKUL SERMAYE İRATLARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 70. maddesindeki hükme göre; sahiplerin, elinde tutanların ya da üzerinde yararlanma ve kullanma hakkı olanların gayrimenkulü kiraya vermesi sonucu elde ettikleri gelirler gayrimenkul sermaye iradı (yurtdışı banka faiz geliri gibi) 13 bin liradan, 2025’te 18 bin liraya çıkacak.

GAYRİMENKULLERDEN SAĞLANAN KAZANÇ

Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi alınmıyor.

5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden 87 bin lirayı (2024 yılı için) aşan bir kazanç elde edilmesi durumunda ise aşan kısmın beyan edilerek hesaplanan gelir vergisinin ödenmesi gerekiyor.

2025 yılında bu kapsamda yapılan gayrimenkul satışlarından sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin lira oluyor.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI 9 BİN 900 LİRA OLACAK

2024 yılında 6 bin 900 lira olarak uygulanan fatura düzenleme sınırı 2025 yılında 9 bin 900 lira olarak uygulanacak.

BİNEK ARAÇLARDA GİDER KISITLAMASI

Binek otomobillerinin giderlerinin en fazla %70'i gider olarak gösterilebilir. Kalan %30'luk kısım ise KKEG kapsamında oluyor.

2020 yılından itibaren ticari işletmeler ve serbest meslek erbabı tarafından kullanılan binek otomobillere ilişkin giderlere bazı sınırlamalar getirildi.

Binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedelinin (2024 yılı için) 26 bin lirayı aşan kısmının gider kabul edilmemesi sınırı 2025 yılında 37 bin lira olacak.

Satın alınan binek otomobillerinde 2024 yılında ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 690 bin liralık kısmı gider kabul edilebiliyordu. Bu tutar 2025 yılı için 990 bin lira olacak.

AMORTİSMANLARLA İLGİLİ SINIRLAMA

Binek otomobilin kullanılmamış olarak alınması durumunda KDV ve ÖTV’lerin doğrudan gider kaydedilme veya maliyete kaydedilme imkanı devam etmekte.

ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 2024 yılı için 790 bin lira, ÖTV ve KDV'nin aracın maliyeti birlikte eklendiğindeyse kısıt rakamı 2024 yılı için 1.500.000 TL'dir. İkincil el araç alındığında ise iktisap bedeli 2024 yılı için kısıt rakamı da 1.500.000 TL'dir.

2025 yılında sırasıyla 1 milyon 100 bin ve 2 milyon 100 bin lira olarak uygulanacak.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİ ÜST SINIRI

Vergiye uyumlu olarak tanımlanan bazı mükellefler, beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebiliyor.

Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu indirim uygulamasından yararlanamıyorlar.

İndirimin üst limiti 2024 yılında 6 milyon 900 bin lira olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 9 milyon 900 bin liraya çıkıyor.

Cumhurbaşkanınca farklı oranlar belirlenebilir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2025 yılında en düşük motorlu taşıtlar vergisi 347 liradan 499,44 liraya çıkarken, en yüksek motorlu taşıtlar vergisi ise 160 bin 285 liradan 230 bin 698,2 liraya yükseliyor.

PASAPORT HARCI

Yeni yılda;

6 aya kadar olan pasaport harcı bin 638,4 liradan 2 bin 358,15 liraya,

1 yıllık harç 2 bin 395,9 liradan 3 bin 448,42 liraya,

2 yıllık harç 3 bin 912,3 liradan 5 bin 630,97 liraya,

3 yıllık harç 5 bin 557 liradan 7 bin 998,19 liraya,

4 yıl ve üzeri harç ise 7 bin 833 liradan 11 bin 274,04 liraya yükselecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI

A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 308 liradan bin 882,6 liraya,

B sınıfı sürücü belgesi harcı 3 bin 945 liradan 5 bin 678,04 liraya çıkacak.

Otomobil ve minibüslerin araç muayene ücreti ise bin 824 liradan 2 bin 620,97 liraya yükselecek.

IMEI KAYIT HARCI

Yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liradan 45 bin 614,3 liraya çıkarken, yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 720 liraya çıkacak.

GELİR VERGİSİ MATRAHI

Çalışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye tutar gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır. Bu tutar gelir vergisi matrahıdır. Gelir Vergisi matrahları da 1 Ocak 2025’ten itibaren yeniden değerleme oranında artacak. Böylece ilk yüzde 20’lik dilime girmek için yıl içinde aşılması gereken toplam ücret, 110 bin liradan 158 bin liraya çıkacak.

Ancak asgari ücretin hangi oranlar baz alınarak artırılacağı henüz bilinmiyor.

CUMHURBAŞKANININ YDO'YU DEĞİŞTİRME YETKİSİ

Yasanın vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde bu oranlar yerine Cumhurbaşkanınca farklı oranlar belirlenebilir.

Vergi Usul Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisine sahip.