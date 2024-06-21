EURO 2024'te dev randevu: Fransa ile Hollanda kozlarını paylaşacak! Bugün hangi maçlar var?

21 Haziran 2024 13:53 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:09

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

Açık alanda ücretsiz EURO 2024 heyecanını yaşayın! İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz park, bahçe ve AVM'lerin listesi

Açık alanda ücretsiz EURO 2024 heyecanını yaşayın! İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz park, bahçe ve AVM'lerin listesi

EURO 2024'te heyecan ikinci maçlarla sürüyor.

Turnuvaya Avusturya galibiyetiyle başlayan ve favoriler arasında gösterilen Fransa, grubun bir diğer favorisi Hollanda’yı konuk edecek. "Portakallar" gruptaki ilk maçında Polonya'yı farklı geçerek lider olmuştu.

Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Ukrayna, Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Barcelona’nın yıldız golcüsü Lewandowski’nin forma giydiği Polonya ise Avusturya karşısında galibiyet arayacak.

EURO 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 Slovakya - Ukrayna (TRT 1)

19:00 Polonya - Avusturya (TRT 1)

22:00 Hollanda - Fransa (TRT 1)