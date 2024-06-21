EURO 2024'te dev randevu: Fransa ile Hollanda kozlarını paylaşacak! Bugün hangi maçlar var?
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Haziran 2024 13:53 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:09
EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bugün Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Avusturya sahaya çıkarken günün dikkat çeken maçında Hollanda ile Fransa kozlarını paylaşacak. EURO 2024 bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı...
EURO 2024'te heyecan ikinci maçlarla sürüyor.
Turnuvaya Avusturya galibiyetiyle başlayan ve favoriler arasında gösterilen Fransa, grubun bir diğer favorisi Hollanda’yı konuk edecek. "Portakallar" gruptaki ilk maçında Polonya'yı farklı geçerek lider olmuştu.
Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Ukrayna, Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Barcelona’nın yıldız golcüsü Lewandowski’nin forma giydiği Polonya ise Avusturya karşısında galibiyet arayacak.
EURO 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 Slovakya - Ukrayna (TRT 1)
19:00 Polonya - Avusturya (TRT 1)
22:00 Hollanda - Fransa (TRT 1)
Kaynak: tgrthaber.com.tr