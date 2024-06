Fred'den Mourinho sözleri: "Her zaman kazanmak ister"

27 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:20

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Hazırlıkların iyi bir şekilde sürdüğünü söyleyen Brezilyalı yıldız, "Çalışmalarımıza başladık. Sezon öncesi her zaman zordur. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz hazır olabilmek için." ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO HER ZAMAN KAZANMAK İSTER"

Jose Mourinho'yla ilgili soruya tecrübeli orta saha, "Kendisiyle Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi transfer etmişti. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Her zaman kazanmak ister. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Her kulvarda şampiyonluk istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir sezon var. Kendisi çok büyük bir isim. Onunla yapmış olduğumuz antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Böyle de olması gerekiyor. Sezon uzun ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." cevabını verdi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Fred, "Geçen sezon benim için zorlu geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Daha güçlü bir şekilde döndüm. Umarım bu sezon daha iyi işler yaparız geçen sezona kıyasla. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım şampiyon oluruz çünkü hepimizin hedefi bu." dedi.

"İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Fred yeni sezon için, "Bizim mantalitemiz her maçı kazanmak. İyi bir takımımız var. Bizlerin her zaman kafamızı dik tutması gerekiyor. İyi bir takımımız var, yapmamız gerek şey savaşmaya devam etmek. Agresif olmamız gerekiyor saha içinde. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Birçok şey kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Fred sözlerini "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü nereye gidersek gidelim bizleri takip ediyorlar. Bu sene de birlikte savaşacağız. Kupalar kazanmak ve birlikte kutlamak istiyoruz. Bir kez daha bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz." diyerek tamamladı.