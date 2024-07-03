Geleneksel '3 Temmuz' atışması! Fenerbahçe paylaştı, Trabzonspor cevap verdi

03 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:50

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 3 Temmuz ile alakalı bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, “3 Temmuz kumpasının 13. yılı: Suçlulardan tek tek hesap sorulana, maddi, manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemiz aynı ruh ve kararlılıkla devam edecektir” başlığıyla yapıldı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Senaryosu FETÖ tarafından yazılan, devletimizin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş karanlık bir yapı tarafından Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti.

"FENERBAHÇE'NİN HAKLILIĞI KANITLANDI"

3 Temmuz 2011’de başlayan süreç; tüm camiamızın yan yana, omuz omuza ortaya koyduğu 10 yıllık mücadelenin ardından 20 Aralık 2021 tarihinde beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanması ile sonuçlandı; vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemizin haklılığı hukuken de kanıtlandı.

Hedef alınan, kumpas kurulan, tüm değerlerine saldırılan, alın teri ve emekleri ile elde ettiklerine göz dikilen Fenerbahçe; Bugün dünyanın en büyük spor kulübü kimliği ile ilk gün olduğu yerde gururla, dimdik duruyor, Ülkesine hizmet ediyor, milletine katma değer oluşturuyor, gençlere yuva, bayrağına nefer, geleceklerine fener oluyor...

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz.”

TRABZONSPOR: "KUPAMIZ ORADA OLDUKÇA YÜZÜNÜZ GÜLMESİN!"

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp, "Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin!" başlıklı paylaşımının devamında, "2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullandı.