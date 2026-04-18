Flintlock 2026 başladı: Türkiye sahada, hedef ortak güç

Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı 11 ülkenin katılımıyla başladı. Türkiye'nin de bulunduğu Libya'nın Sirte kentindeki tatbikatlarda askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini yükseltmek amaçlanıyor.

Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek ve Güçlü bir Libya" hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.