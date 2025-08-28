Husumetli olduğu genci canice öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kırşehir’in Bağbaşı Mahallesi’nde Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Kavga sırasında E.Ç.; yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan F.D.; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan ve E.Ç.’nin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. de gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan incelemeler neticesinde, her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan yargılama sonucunda E.Ç. ve H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrasında ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise tartışma anları anbean görülüyor.