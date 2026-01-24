Kezzapla eski eşine dehşeti yaşattı! Olay yerinden seke seke kaçtı: O anlar kamerada

Gaziantep'te boşandığı eski eşini kafasına ve yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan şahsın, olay sonrası merdivenlerden kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.