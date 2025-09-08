İzmir'deki hain saldırı sonrası dehşete düşüren görüntüler! Kanlar içinde kaldılar

İzmir Balçova’daki hain saldırıya ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 16 yaşındaki saldırgan, temin ettiği pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı.

Olayın şüphelisi E.B. de yaralı olarak kıskıvrak yakalandı. Şehit Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in daha önce terörle mücadelede görev aldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Saldırı sonrası olay yerinden de görüntüler geldi.