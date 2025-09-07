Kategoriler
Tuvalet kuyusuna düşen boğa böyle kurtarıldı
Adana
'nın
Ceyhan
ilçesinde tuvalet kuyusuna düşen
boğa
itfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı.
1
Evinde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren başkomiser hakkında karar çıktı
2
Arabada kanlı infaz! 2 kardeş kurşun yağmuruna tutuldu
3
Ev sahibi de olsa kiracı da olsa kaçış yok! Apartmanlarda yeni dönem: Tek bir şikâyetle ceza kapıda
4
Kanlı Ay deprem yapacak korkusu! Uzman isim iddialara cevap verdi
5
Herkes kendini korusun! 6’ncı kez Ebola salgını ilan edildi: Çok sayıda ölü ve vaka var!
6
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Cimbom KAP'a bildirdi: İşte kazanacağı para
7
Bugün ve yarın için 'kanlı ay' alarmı! Deprem olacak korkusu sardı
8
Galatasaray'da Osimhen şoku! Okan Buruk sakatlık durumu hakkında konuştu
9
Victor Osimhen sahayı terk etti: Galatasaray'a kötü haber!
10
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
TSK'nın göz bebeği uçan karakol: Mavi Vatan'ın güvenliğine havadan destek oluyor
Erdoğan'dan şehit ailesine "Terörsüz Türkiye" mektubu! 'Yepyeni bir sayfa açılacak'
Sanayi sitesinde yangın: İş yerleri kül oldu
Panelvan ile çarpışan lüks cipin tekeri koptu!
Çin'in First Lady'sinin eli havada kaldı! Sosyal medyada ses getiren anlar...
Esenyurt’ta park yeri tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi! Esnaf ve vatandaşın kavgası kamerada
Kanala düşen yavru köpeğin zor anları! Kurtarılma anı kamerada
Kuryelerin sohbeti kötü sonlandı! Korkunç kaza kamerada
Sağanak yağış Kocaeli'yi de vurdu! Evin çatısına yıldırım düştü
Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Tuvalet kuyusuna düşen boğa böyle kurtarıldı
Yeni Volkswagen Golf test sürüşünde görüntülendi
F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in
KPSS sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika? Bugün KPSS lisans sınavı gerçekleştiriliyor
Çoban maaşları 130 bin TL'ye dayandı! Yine de kimse çalışmak istemiyor
Ultra zenginlerin yeni takıntısı: Milyarlarca dolar para harcıyorlar
Ortahisar, Forbes’un 'Dünyanın en güzel 50 köyü' listesine girdi
TOBB’dan eğitime büyük katkı: 45 yeni okul açılıyor
Diyarbakır'daki dünyanın en önemli yapısında şaşırtan keşif! Yaklaşık 9500 yıllık
Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu
