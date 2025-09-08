Fenerbahçe'de teknik direktör oylaması! Ali Koç'un yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte izleyicilere "Teknik direktörümüz yerli mi, yabancı mı olsun?' diye oylama yaptı. Kendi fikrini de açıklayan Koç şu ifadeleri kullandı. Yönetim olarak bulunduğumuz nokta kolay bir nokta değil. Yerli olacaksa İsmail Kartal hoca olmalıdır ama İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen de var ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamalar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.