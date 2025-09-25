Kadıköy'de can pazarı! İskeleden denize düştü

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde denize düşen bir kişiyi kurtarmak önce çevredekiler yardım eli uzattı. Başarılı olunamayınca Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen kişiyi kurtarmak için önce çevredekiler can simidi attı. Bir yandan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen şahsı kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.