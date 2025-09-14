Kars'ta domuz istilası! Mısır tarlalarını bastılar

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde mısır tarlalarına giren domuz sürülerini gören Tokay Kurtbaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşları fark eden domuzlar ise hızla koşarak köyden uzaklaştı.

Karahan köyünde kaydedilen görüntülerde, köylüleri görüp koşarak uzaklaşan domuz sürüsü ile bir domuzun su göletine girmesi yer alıyor.

Akyaka Karahan köyünde ilk kez bu kadar fazla domuz görülmesi ise köylülerin konuşmalarına yansıyor.