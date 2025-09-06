Omuz atma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! İki aile birbirine girdi
Olay, saat 18.00 sıralarında Edirne-İstanbul Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi omuz atma iddiası üzerine tartışma yaşadı.
Tartışma kısa sürede büyürken taraflar tekme tokat birbirine girdi. Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
