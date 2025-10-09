Menü Kapat
17°
Gündem
Avatar
Editor
 Ümit Buget

6 gündür kayıp olan 12 yaşındaki Efna bulundu!

Denizli'de 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmeyen 12 yaşındaki Efna, emniyet güçleri tarafından 6 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

6 gündür kayıp olan 12 yaşındaki Efna bulundu!
’de 6 gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki kız çocuğu polisin titiz çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.


Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi Merkez Orta Okulu öğrencisi olan Efna Akgül, 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra, ailesiyle birlikte yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine geri dönmedi.

6 gündür kayıp olan 12 yaşındaki Efna bulundu!

Okul çıkış saatinin geçmesine rağmen eve gelmeyen kızlarını merak eden aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine 12 yaşındaki Efna için arama çalışmaları başlatılmıştı. ekiplerinin titiz çalışması sonucu kayıp kız çocuğu bulundu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından kız çocuğu ailesine teslim edildi.

