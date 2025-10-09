Gazeteciler, Gazze'de ateşkesi bağıra bağıra duyurdu

İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin ateşkesle sonuçlanmasının ardından Gazze'de büyük bir sevinç yaşandı. Fakat İsrail'in katliam saldırıları nedeniyle elektrik ve internet erişimi, ateşkesin duyurulmasını zorlaştırdı. Gazze'de gazeteciler, elektrik ve internet kesintilerine rağmen ateşkes anlaşmasının imzalandığını duyurmak için sokaklarda dolaştı ve ateşkesi bağıra bağıra duyurdu.