Aracı mahsur kaldı, yılmadı, 20 gün sonra batıktan çıkardı

Artvin'in Borçak ilçesinde eylül ayında yaşanan sel ve heyelan felaketinde İlyas Dalkıran’ın evinin önünde park halindeki aracı, toprak kayması nedeniyle mahsur kaldı. Araç yolunun kapanmasıyla ulaşım yalnızca patika yolla sağlanırken Dalkıran, günler boyunca yetkili kişi ve kurumlarla görüşmesine rağmen aracını çıkartamadı. Çözümü kendi imkanlarında bulan Dalkıran, vinç ve çekici yardımıyla aracını 20 gün sonra derenin karşısına çekerek yola çıkarttı.