Mezardan çıkanlar şoke etti! Usta bulduğu büyüyü böyle imha etti

Diyarbakır'da uzun yıllardır mezar taşı ustalığı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüyü imha ettiği anları kamera kaydına aldı. Karabulut mezarlarda sürekli olarak bu tarz büyü gibi bir çok cisme rastladığını söyledi. Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti. Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.