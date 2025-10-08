Çakarlı araçla geldi çocuklara üst araması yaptı! Polis sahte polisin peşine düştü!

Kategoriler
Adana'da sahte polis çakarlı aracından inerek sokaktaki çocuklara üst araması yaptı. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokakta bulunan çocuklara kendini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı. Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen şüpheli, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.