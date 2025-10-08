Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altında akşam pazarı: Fiyatı 49.000 lira birden arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 295 bin liraya yükseldi. Bu rakamla altının kilogram fiyatı dünkü kapanışa göre 49.000 lira artmış oldu.

Altında akşam pazarı: Fiyatı 49.000 lira birden arttı
piyasasında en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin lira oldu.

Altında akşam pazarı: Fiyatı 49.000 lira birden arttı

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 246 bin liradan tamamlamıştı.

'de altında toplam işlem hacmi 798 milyon 236 bin 181,35 lira, işlem miktarı ise 186,07 kilogram oldu.

Altında akşam pazarı: Fiyatı 49.000 lira birden arttı

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 859 milyon 320 bin 235,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Akbank ve Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

