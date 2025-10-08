Sokakta üzerine karton örttü, ölümden döndü! O anlar kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, 4 yaşındaki Bünyamin Süleyman sokakta oynamaya başladı. Bir süre sonra Süleyman sokakta bulduğu kartonlarla üzerini örttü. Kartonun altında fark edilmeyen çocuğun üzerinden bu sırada bisiklet geçti. Bunun üzerine çocuk korkup ayağa kalktı. O sırada sokakta bulunan otomobil, bisikletten önce hareket etmediği için çocuk ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.