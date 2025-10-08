Menü Kapat
Elazığ Valisi Hatipoğlu ile kadınlar arasında güldüren diyalog: "Öyle karıştırılmaz" itirazı geldi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kurtdere köyünde orcik (cevizli sucuk) yapan kadınların programına katıldı. Valinin bulamaçı karıştırması sırasında bir kadının "Dibinin tutmaması için bütün gücünüzle karıştırın" diyerek müdahalesi renkli anlar yaşattı. Vali Hatipoğlu, hazırlanan orciği satın alarak köydeki üretici kadınlara destek verdi.

VALİ, KADINLARLA BİLRİKTE KAZAN BAŞINA GEÇTİ

ve Orman İl Müdürlüğü'nce Kurtdere köyünde düzenlenen orcik yapımı programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı. Köyde orcik yapan kadınlarla birlikte kazan başına geçen Vali Hatipoğlu, bulamaçı karıştırarak üretim sürecine eşlik etti.

Ancak valinin karıştırma hızını yavaş bulan bir kadın, gülümseyerek "Dibinin tutmaması için bütün gücünüzle karıştırın" diyerek küreği elinden alıp kazanı karıştırmaya başladı. O anlar, çevredekilerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Vali Hatipoğlu, kendi elleriyle hazırladığı orciği satın alarak, üretici kadınlara destek oldu.

Elazığ'ın üzüm üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Yaklaşık 42 bin dekarın üzerinde arazide şıralık ve sanayide kullanılmak üzere 35 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca yemeklik olarak tabir ettiğimiz 72 bin dönüm arazide de 42 bin tonun üzerinde üretim söz konusu. Üzüm, hem ekonomik hem de kültürel anlamda Elazığ için değerli bir ürün. Biz de İl Tarım Müdürlüğümüzle birlikte bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek, üretimi çeşitlendirmek ve markalaşmayı güçlendirmek adına çeşitli projeler yürütüyoruz" dedi.

Vali Hatipoğlu, küçük aile işletmelerinin tarımsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bugün Kurtdere köyümüzde kadın üreticilerimizin el emeğiyle hazırladığı orciğe şahitlik ettik. Gerçekten büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan bu ürünlerin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Biz de İl Özel İdaresi olarak tarımsal üretimi, kırsal kalkınmayı ve kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceğiz. Ben bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak üretimin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Emeği geçen tüm üreticilerimize, özellikle kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

